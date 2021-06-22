الموانئ تستعرض تحضيراتها الاولية لانشاء “النفق المائي”

2021/06/22 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، الثلاثاء، التحضيرات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النفق المائي “نفق الحرير”.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في شركة المؤانى، بهاء إسماعيل في تصريح إن “لدى الوزارة العديد من المشاريع التي تعمل عليها، منها منظومة ميناء الزبير والذي يعد من الموانئ الحيوية”، مبيناً أن “90 % من أرصفته نفطية وتستعد لاستقبال المشتقات النفطية وتصديرها إلى الخارج، كما أننا نقوم حالياً بتنفيذ طريق الخروج من ميناءي أم قصر الجنوبي والشمالي وهذا الطريق سوف يسهل انسيابية خروج الشاحنات المحملة بالبضائع ويعد من المشاريع الحيوية”.

وأضاف اسماعيل، “كما أن الموانئ تعمل على إكمال مشروع (ساحة الترحيب الكبرى) وهو من المشاريع المهمة التي تعد نقلة نحو التحول الإلكتروني من خلال نصب منظومة الأتمتة الإلكترونية والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعد أكبر مشروع ينفذ في العراق من حيث المساحة التي تبلغ 1.5 مليون متر مربع في ميناء أم قصر”، مشيرا الى أن “هذه الساحة ستضم جميع الدوائر الساندة التي تعمل في الموانئ سواء كانت الجمارك والمنافذ والصحة والتجارة وغيرها”.

وأكد أن “هذه الساحة ستشمل على العديد من الخدمات لرواد الموانئ والتجار والزائرين، وكذلك المباني الخدمية ذات النفع العام لرواد ميناءي أم قصر الجنوبي والشمالي، والمشروع سيسهم في تقليل الازدحام الذي يحدث في الميناءين”، مضيفاً أن “الساحة ستكون لإيواء جميع الشاحانات سواء كانت الداخلة أو المغادرة وستكون هناك عمليات تدقيق، فضلاً عن استخدام البطاقة الالكترونية”.

وتابع: “من ضمن مشاريع الوزارة الخاصة بالموانئ مشروع النفق المائي (نفق الحرير) وهو من المشاريع الفريدة في الشرق الأوسط، وهو عبارة عن نفق مغمور يربط ميناء الفاو بالطريق الدولي من خلال طريق يمر بالفاو عبر القناة الملاحية لخور الزبير، أي بين ميناء أم قصر وخور الزبير، كما أن هذا النفق يربط ميناء الفاو بطريق الحرير من خلال طريق أم قصر الدولي الى بغداد”، مشيراً إلى أنه “تم تشييد القواعد الكونكريتية للصبة الخرسانية الخاصة بالنفق”

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