وزير التجارة العراقي يوجه بإطلاق 100 مليار دينار لمسوقي الحنطة في 2021

2021/06/22 | 13:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، بإطلاق 100 مليار دينار؛ لمستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة لعام 2021.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزير وجه بإطلاق 100 مليار …

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