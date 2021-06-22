2021/06/22 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير المالية : الورقة البيضاء تهدف لتصحيح الأداء المؤسسي وتقديم اجود المشاريع » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:37

واع/

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