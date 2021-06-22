2021/06/22 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

118 مشاهدة

التهم حريق كبير، الثلاثاء، مكاتب لبيع الخضار وسط محافظة النجف.

وذكر مصدر امني لـ NRT عربية، (22 حزيران 2021)، ان "حريقا كبيرا التهم مكاتب لبيع الخضار وأليتين نوع (براد) داخل علوة الخضار وسط محافظة النجف".

واضاف المصدر، انه "بمشاركة 10 فرق للدفاع المدني وباسناد من الدوائر الحكومية والخدمية في المحافظة تمت السيطرة على الحادث دون امتداده إلى المكاتب المجاوره"، موضحا انه "لم تسجل أي إصابات بشريه تذكر".

واشار الى انه "تم تشكيل لجنة تحقيقه لمعرفه أسباب الحادث".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم علوة الخضار في النجف (فيديو+صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم علوة الخضار في النجف (فيديو+صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).