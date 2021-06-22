وكالة نون تبحث في ذكرى الفتوى السابعة والعتبة الحسينية تقول ان المرجعية الدينية امرت ان يكون قتال المتطوعين تحت راية العراق والانتماء للقوات الأمنية العراقية

2021/06/22 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: حسين النعمة

في مثل هذه الأيام من شهر شعبان المعظّم

لعام 1435هـ - حزيران 2014 أطلقت المرجعية

الدينية ممثلة بالمرجع الديني الأعلى

سماحة السيد السيستاني (دام ظله) فتوى

التطوع للدفاع عن العراق أر

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