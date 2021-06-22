كربلاء :معهد للمكفوفين وضعاف البصر يحصل المركز الأول في الامتحانات الوزارية للصف السادس ابتدائي.

2021/06/22 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل معهد نور الإمام الحسين عليه السلام

للمكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة

الحسينية المقدسة على المركز الأول في

الامتحانات الوزارية للصف السادس

ابتدائي.

وقال مدير المعهد (سامي جواد كاظم)

والمشرف على

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