2021/06/22 | 13:46 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تلقى محافظ كربلاء المقدسة المهندس
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نصيف جاسم الخطابي التلقيح المضاد
لفايروس كورونا اليوم الثلاثاء 22/6/2021
ودعا الخطابي أهالي محافظة كربلاء
المقدسة لأخذ اللقاح حفاظاً على
سلامتهم .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصوره:محافظ كربلاء يأخذ لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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