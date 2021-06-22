بالصوره:محافظ كربلاء يأخذ لقاح كورونا

2021/06/22 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي التلقيح المضاد

لفايروس كورونا اليوم الثلاثاء 22/6/2021

ودعا الخطابي أهالي محافظة كربلاء

المقدسة لأخذ اللقاح حفاظاً على

سلامتهم .

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