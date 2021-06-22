من اجل بقاء العراق موحداً .2. - مهند البراك

2021/06/22 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك من جهة اخرى، يرى متخصصون بأن الإحتلال الأميركي للبلاد جاء و اعلن عن خطط لبناء (شرق اوسط جديد)، قبل ثمانية عشر عاماً .



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في ظروف دولية لم يتحقق فيها من يقرر من القوى العظمى، التصديق او رفض الخطوات ذات التأثير العالمي كخطوة احتلال العراق الثري كما مرّ، العراق المؤثر في المنطقة و في المناخ العالمي و المصالح الكبرى لدول العالم .



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بعد انهيار القطبية الثنائية الدولية لمرحلة الحرب الباردة، اثر الإنه ......





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