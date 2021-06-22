2021/06/22 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، التصويت على قانون الجرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، فيما أشارت إلى إن القانون سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح له إن “قانون الجرائم المعلوماتية يعتبر من أهم القوانين في مجلس النواب، يحتاج إلى دراسة ومتابعة دقيقة وتوافق سياسي قبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترحيل قانون الجرائم المعلوماتيةإلى الدورة البرلمانية المقبلة first appeared on النور نيوز.

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