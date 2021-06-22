2021/06/22 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، استمراره بأصدار بطاقات (نخيل) وتسليمها إلى الجهات التي وقعت عقد مع المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق العمل المكلف بالوصول الى كافة الدوائر والوحدات العسكرية في اماكن تواجدهم قام باصدار بطاقات (نخيل ) الى (كلية القوة الجوية /قيادة عمليات سومر /قاعدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يصدر بطاقة “نخيل” لمنتسبي عدد من الدوائر first appeared on النور نيوز.

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