محكمة دهوك تعاقب صحفي آخر بالسجن

2021/06/22 | 14:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة الجنح في مدينة دهوك، يوم الثلاثاء 22/6/2021، حكما بالسجن لمدة 8 اشهر على صحفي وناشط مدني آخر.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان محكمة الجنح في مدينة دهوك اصدرت حكما بالسجن لمدة 8 اشهر على الصحفي والناشط المدني اوميد حاجي فتاح.

واضاف المصدر: ان المحكمة تلقت 3 شكاوي مقدمة من قبل الاجهزة الامنية في محافظة دهوك ضد الصحفي المذكور واصدرت حكما بحقه بالسجن لمدة 8 اشهر.

واشار المصدر ان محكمة دهوك اصدرت الحكم بناء على الشكاوي التي اتهمت الصحفي بسوء استخدام وسائل الاتصال ومخالفة الاوامر الحكومية والادارية.

واكد المصدر ان محامي الصحفي وصف القرار بانه غير قانوني وسيسعى للطعن به في محكمة التمييز.

PUKmedia خاص

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