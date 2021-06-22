لاهور شيخ جنكي: تحالف كوردستان جاء لتعزيز موقع الكورد في العراق

2021/06/22 | 14:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني مع السفير الامريكي لدى العراق ماتيو تولر، والقنصل العام الامريكي في اقليم كوردستان روب والر، آخر المستجدات في اقليم كوردستان والعراق.

وخلال اللقاء الذي جرى في مدينة السليمانية اليوم الثلاثاء، تبادل الجانبان الآراء حول آخر المستجدات فى الساحة العراقية واقليم كوردستان فى شتى المجالات، وايجاد الحلول المرضية لمواجهة التحديات.

واتفق الجانبان على توحيد الصفوف والوئام بين جميع الاطراف لاستتباب الامن والاستقرار السياسى فى أقليم كوردستان، كما تطرقا الى تشكيل قائمة التحالف الكوردستانى بين الاتحاد الوطنى الكوردستانى وحركة التغيير للانتخابات المقبلة فى العراق من أجل توحيد الصفوف وتقوية موقع الكورد فى بغداد.

وأكد لاهور شيخ جنكي ان التحالف يشجع جميع الاطراف الاخرى أيضا بأن يجتمعوا تحت مظلته بعد الانتخابات، لاننا نعتقد بأننا معا أقوى ونستطيع ان نحقق جميع الحقوق للشعب الكوردى فى بغداد.

وجدد لاهور شيخ جنكي رفض المشاركة في الاقتتال الداخلي، داعيا الى انهاء التوترات بالطرق السلمية.

واكد لاهور شيخ جنكي التزام الاتحاد الوطني الكوردستاني بالاصلاحات وتوحيد صفوف بيشمركة كوردستان، مشددا على أسس توازن القوى فيما يتعلق بالمراكز القيادية والتدريب والتسليح، وبأنها ترسخ لأرضية مناسبة لتوحيد قوات البيشمركة ليصبح لدى اقليم كوردستان قوة نظامية مدربة صلبة وطنية.

من جانب آخر اكد الرئيس المشترك ضرورة بقاء قوات التحالف الدولى فى العراق لمساندة الجيش العراقى وقوات بيشمركة كوردستان بالاخص فى القتال ضد الارهاب، كما بحث الجانبان الاوضاع فى شنكال، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني يعتبرها عاملا مهما لترسيخ الامن فى القضاء.

هذا واشاد الرئيس المشترك خلال اللقاء بدور القنصل العام لأمريكا فى اقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهامه فى الاقليم، متمنيا له الموفقية فى مهامه المستقبلة، مجددا تأكيد مساندة الاتحاد الوطني لجهود وفعاليات منظمات حقوق الانسان فى اقليم كوردستان.

PUKmedia / خاص

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