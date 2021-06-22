2021/06/22 | 14:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 01:55 مساءً

| عدد القراءات : 10

التهم حريق، الثلاثاء، أكثر من 10 خيم للاجئين الكرد السوريين في محافظة أربيل.

وقال سركوت ابراهيم، شاهد عيان، إن "حريقا أندلع في مخيم دارتوو الذي يسكنه اللاجئون الكرد السوريون"، مشيرا إلى "احتراق أكثر من 10 خيم دون وقوع خسائر بشرية".

وعن اسباب الحرق، رجح إبراهيم "وجود تماس كهربائي أدى إلى ذلك"، لافتا الى أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم 10 خيم للنازحين السوريين في أربيل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم 10 خيم للنازحين السوريين في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).