الكويت.. جلسة

2021/06/22 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جلسة اتسمت بالتوتر، وكسرت مؤقتا أزمة مع الحكومة، أعاقت تنفيذ إصلاحات، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.

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