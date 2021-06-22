2021/06/22 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يبدو أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لم يعد خيارا في الفلبين، بعد تصريحات الرئيس الأخيرة المثيرة للجدل كالعادة.فقد هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي باعتقال رافضي التطعيم ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة آسيوية تهدد مواطنيها الرافضين للتطعيم ضد كورونا بـ “الإعتقال” المركز الخبري الوطني.

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