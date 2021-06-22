2021/06/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، كافة دوائر الوزارات، بالمصادقة على الملاك الوظيفي التابع لها لدى وزارة المالية، محملا اياها المسؤولية الادارية والقانونية والمالية بعدم ارسال الملاك واستكمال اجراءات المصادقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية النيابية تمهل الوزارات 30 يوماً للمصادقة على ملاكاتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية النيابية تمهل الوزارات 30 يوماً للمصادقة على ملاكاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).