عمل تخريبي يطال برجا للطاقة الكهربائية شمال ديالى

2021/06/22 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا /فجر مسلحون مجهولون برجا للطاقة الكهربائية شمال ناحية العظيم في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان برجا للطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة شمال العظيم شمال بعقوبة تعرض الى عمل تخريبي ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جنوب كركوك .واضاف أن برج الطاقة الذي تعرض للتفجير يقع ضمن خط محطة المنصورية، ( 400 ميغا واط)،شمال شرق بعقوبة ويغذي محطة تازة جنوبي كركوك.مبينا ان مناطق ديالى لم تتاثر بانقطاعات الكهرباء حاليا لاعتمادها على خط ديالى- ميرساد الايراني ومحطة المنصورية الغازية./انتهى

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