وكيلا وزارتي الخارجية والصحة يبحثان التعاون بين الوزارتين في القضايا البيئية الدولية والإقليمية والوطنية

2021/06/22 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف مع الوكيل الفني لشؤون البيئة في وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي التعاون بين الوزارتين في القضايا البيئية الدولية والإقليمية والوطنية .وذكر بيان لوزارة الخارجية ان , وكيل الوزارة استقبل الفلاحي في مقر الوزارة وبحثا التعاون المشترك بين الوزارتين في القضايا البيئية الدولية والإقليمية والوطنية وخاصة التغيرات المناخية لما لها من ابعاد متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية تمس جميع دول العالم وتؤثر على حياة الفرد والدولة بصورة مباشرة".كما تناول الجانبان أهمية التنسيق للمشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة وسبل الاعداد والتنسيق المسبق لها، كما تمت مناقشة وثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDC) والتي سيقدمها العراق إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية والتي تمثل التزام العراق بالعمل المناخي".وحضر اللقاء بحسب البيان عباس كاظم عبيد، رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في الوزارة "./انتهى2

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