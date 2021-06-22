التخطيط العراقية: مشروع التعداد السكاني سينفذ الكترونياً

2021/06/22 | 14:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني سينفذ الكترونياً، وكشفت الوزارة عن آلية لشمول العراقيين في الخارج، فيما أشارت الى حاجتها لـ 150 ألف جهاز لوحي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء …

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