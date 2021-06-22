البرلمان يناقش مشاريع ومقترحات قوانين عدة

2021/06/22 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

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تتضمن جلسة اجتماع مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، وفق وثيقة صادرة عن رئاسة المجلس عشرة محاور أولها التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية.

والمحور الثاني التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومتي العراق والسعودية، بالإضافة إلى التصويت على مقترحات قانوني حماية الموظف الحقوقي، والأندية الرياضية، فضلا على قراءات أولى لمشاريع عدة.

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