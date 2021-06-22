العراق يعيد مواد طبية مستعملة إلى إيران

2021/06/22 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية العراقية، الخميس، إعادة إرسالية مستلزمات وأجهزة طبية إلى الجانب الإيراني لمخالفتها الضوابط والتعليمات في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان أن هيأة المنافذ الحدودية/ منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط أعادت ارسالية مستلزمات طبية وأجهزة مختبرية وملحقاتها إلى الجانب الإيراني لأنها مواد طبية تحتاج موافقات خاصة وكذلك كونها مواد مستعملة.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة إعادة من ممثلي الجهات المعنية ( الأمن الوطني، شعبة استخبارات المنفذ، شرطة الكمارك ، مركز كمرك المنفذ، هيأة المنافذ الحدودية)”.

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