مختارو كربلاء المقدسة يتظاهرون امام مكتب مجلس النواب بالمحافظة

2021/06/22 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرت مجموعة من مخاتير كربلاء امام

مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء

المقدسة الذين طالبوا بتعديل القانون

الخاص بهم من اجل انصافهم ودعمهم على

نحو اكثر من السابق

وبحسب مراسل وكالة نون فقد تجمع العشرا

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