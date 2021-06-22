البرزاني يزور الأردن الأربعاء ويلتقي الملك عبد الله

2021/06/22 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم رئيس إقليم كردستان العراق

نيجيرفان بارزاني، بزيارة رسمية إلى

الأردن يوم غد الأربعاء.

وبحسب وسائل اعلام اردنية فان البرزاني

سيلتقي الملك عبدالله الثاني، خلال

الزيارة، رئيس إقليم كردستان العراق

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