ذا هيل: تريث أميركي في مشروع إلغاء تفويض الحرب على العراق

2021/06/22 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أحد مساعدي مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إن لجنة العلاقات الخارجية لن تتناول مشروع قانون إلغاء تفويضين للحرب في العراق، بشكل مؤقت.

وطلب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عقد جلسة استماع علنية مع وزيري الدفاع والولايات، بالإضافة إلى إحاطة سرية مع تلك الإدارات ومكتب مدير المخابرات الوطنية، قبل أن تصوت اللجنة على إلغاء تفويضي عامي واحد وتسعين وألفين واثنين بشأن تصاريح استخدام القوة العسكرية، وفقا لمجلة ذا هيل.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري دعمهم الكونغرس لتأكيد دوره الدستوري، وأشاروا إلى أن لديهم أسئلة مهمة حول الآثار المترتبة على إلغاء تفويض ألفين واثنين والتي ينبغي أن تجعل هذه اللجنة تتوقف مؤقتًا قبل أن يتصرفوا بحسب المجلة.

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