2021/06/22 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن إصدار محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدامٍ للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة؛ على خلفيَّة إصدار أمرٍ مخالفٍ للقانون والدستور.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: استقدام محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة المركز الخبري الوطني.

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