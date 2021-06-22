2021/06/22 | 14:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانة حسين تحقق انجازاً كبيراً للرياضة العراقية

حققت العداءة دانة حسين، انجازاً كبيراً للرياضة العراقية، بعد النتائج الرائعة التي حققتها في البطولة العربية لالعاب القوى.

ونجحت العداءة العراقية في ان تحتل المركز الرابع عشر في تصنيف الاتحاد الدولي وهو إنجاز كبير جداً لم يحققه العراق سابقاً.

ونجحت دانة حسين، في التأهل الى اولمبياد طوكيو المقرر اقامتها الصيف الحالي.

واستطاعت حسين، تحقيق ذهبية رابعة للعراق ببطولة العرب المقامة منافساتها في تونس.

وجاء انجاز حسين فس سباق 200 متر سيدات، حيث انهت السباق برقم 22:50، لتنجح بالتأهل للاولمبياد.

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