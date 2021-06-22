2021/06/22 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، أمر استقدامٍ بحق محافظ بابل، ورئيس مجلس المحافظة (المنحل)، على خلفيَّة إصدار أمرٍ مخالفٍ للقانون والدستور.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 حزيران 2021)، حول "تفاصيل القضية التي حققت بها وأحالتها الى القضاء، تشير إلى إصدار محافظ بابل أمراً بتأليف هيئةٍ يترأسها أحد الأشخاص تحت مسمى (هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات) بناءً على قرار مجلس المحافظة(المنحل)؛ لممارسة أعمالها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون والدستور؛ وتبعاً لتلك المعطيات قرَّرت المحكمة إصدار أمر استقدامٍ لمحافظة بابل ورئيس مجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.

واشارت الهيئة الى انها "كانت قد أعلنت مطلع تشرين الأول الماضي عن ضبطها أشخاصاً في محافظة نينوى كانوا يرومون استحصال الموافقة على فتح فرع لمكتب للهيئة المزعومة في المحافظة؛ استناداً إلى الأمر الصادر عن محافظ بابل، بعد فتح الفرع الرئيس في محافظة بابل".

واكدت انها "تَمَكَّنَتْ من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القضاء بحق الشخص الذي انتحل صفة رئيس الهيئة المزعومة في محافظة بابل، وتقديم جميع المتهمين الذين ضُبِطَتْ بحوزتهم هويَّات تعريفيَّة وأختام وكتب ومخاطبات باسم الهيئة المزعومة، وعرضهم رفقة المضبوطات على الجهات القضائيَّة المختصَّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل مطلوب للنزاهة.. أصدر أوامر مخالفة للقانون) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل مطلوب للنزاهة.. أصدر أوامر مخالفة للقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).