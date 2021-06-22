2021/06/22 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت والدة الناشط العراقي البارز، إيهاب الوزني، وأشقاءه للاعتداء من قبل القوات الأمنية، خلال محاولتهم نصب خيمة أمام بناية محكمة الجنايات في محافظة كربلاء مطالبة بتحريك التحقيق في مقتل ولدها الذي يعتبر أحد قادة حركة الاحتجاج العراقية، بحسب مراسل "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعتدي من جديد على والدة الناشط إيهاب الوزني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعتدي من جديد على والدة الناشط إيهاب الوزني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).