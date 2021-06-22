النزاهة: استقدام محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة لمخالفتهما القانون والدستور

2021/06/22 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن إصدار محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدامٍ للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة؛ على خلفيَّة إصدار أمرٍ مخالفٍ للقانون والدستور.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها الى القضاء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "محافظ بابل اصدر أمراً بتأليف هيئةٍ يترأسها أحد الأشخاص تحت مسمى (هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات) بناءً على قرار مجلس المحافظة(المنحل)؛ لممارسة أعمالها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون والدستور؛ وتبعاً لتلك المعطيات قرَّرت المحكمة إصدار أمر استقدامٍ لمحافظة بابل ورئيس مجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

وأوضح البيان، أن " الهيئة كانت قد أعلنت مطلع تشرين الأول الماضي عن ضبطها أشخاصاً في محافظة نينوى كانوا يرومون استحصال الموافقة على فتح فرع لمكتب للهيئة المزعومة في المحافظة؛ استناداً إلى الأمر الصادر عن محافظ بابل، بعد فتح الفرع الرئيس في محافظة بابل".

وتابع: "فيما تَمَكَّنَتْ من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القضاء بحق الشخص الذي انتحل صفة رئيس الهيئة المزعومة في محافظة بابل، وتقديم جميع المتهمين الذين ضُبِطَتْ بحوزتهم هويَّات تعريفيَّة وأختام وكتب ومخاطبات باسم الهيئة المزعومة، وعرضهم رفقة المضبوطات على الجهات القضائيَّة المختصَّة".

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