وزير الداخلية يلتقي وفداً من ابناء الطائفة المسيحية ويؤكد : جمالية الوطن بتنوع اطيافه

2021/06/22 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي،اليوم الثلاثاء، بوفد من ابناء الطائفة المسيحية من ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.وأكد الوزير على الاهتمام بجميع مكونات هذا البلد، وتأمين الحماية اللازمة لهم دون تمييز، لكون جمالية هذا الوطن بتنوع اطيافه.من جانبه، قدم الوفد الزائر الشكر والتقدير للوزير على اهتمامه الكبير في بسط الأمن والأستقرار ومتابعة احتياجات وطلبات المواطنين ./انتهى7

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