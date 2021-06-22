وزارة الإعمار: المباشرة بالمراحل الاولى لإكساء توسعة طريق كوت بغداد (صور)

2021/06/22 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء،

المباشرة بالمراحل الاولى لاكساء مشروع

توسعة طريق كوت بغداد في محافظة واسط.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "العمل على توسعة

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