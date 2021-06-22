النزاهة تعلن استقدام محافظ ورئيس مجلس محافظة بابل

2021/06/22 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، عن إصدار محكمة التحقيق

المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في

محافظة بابل أمر استقدامٍ للمحافظ

ورئيس مجلس المحافظة، على خلفيَّة

إصدار أمرٍ مخالفٍ للقانون وال

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