اتحاد الكرة يجتمع ويقرر الابقاء على كاتانيتش

2021/06/22 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي

لكرة القدم، الثلاثاء، اجتماعاً اوصت

فيه على ضرورة الابقاء على مدرب منتخبنا

الوطني السلوفيني سيرجكو كاتانيتش.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة نون الخبرية،

ان "اللجنة الف

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