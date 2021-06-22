الاطاحة بعنصرين من 'ديوان جند داعش' في الموصل

2021/06/22 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين من عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية".

وتابعت، أن "العنصرين هما كل من (ر ي د م) و (ق م ا ح) واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".واشارت المديرية الى، انه "تم القبض عليهما في منطقة (حي الانتصار) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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