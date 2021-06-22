رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ رئيسي بتوليه رئاسة الجمهورية الإيرانية

2021/06/22 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، نظيره ‏السابق ابراهيم رئيسي، بمناسبة تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية.‏ وقال القاضي زيدان، في برقية تهنئة، حصل “المركز الخبري […]

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