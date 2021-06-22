نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي الأسد اليوم

2021/06/22 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء نائب رئيس وزراء روسيا يوري بوريسوف إلى دمشق، في زيارة يلتقي فيها عدداً من المسؤولين السوريين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر مطلع قوله إن الزيارة تتضمن لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية أعلن في 4 يونيو (حزيران) الجاري أنه سيجري زيارة إلى سوريا قريباً، مؤكداً أنه سيناقش مسألة مكافحة فيروس كورونا مع الجانب السوري.

وكان بوريسوف زار سوريا في سبتمبر (أيلول) العام الماضي حيث أعلن حينها استمرار موسكو في دعم سوريا في حربها على الإرهاب وكذلك في جهودها الرامية إلى إعادة إعمارها.

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