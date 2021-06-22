وزارة التربية تعلن النتائج النهائية للسادس الابتدائي بالرصافة الثانية

2021/06/22 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية النتائج النهائية للسادس الابتدائي بالرصافة الثانية ، مرحلة السادس الابتدائي / الدراسة الخارجية / للعام الدراسي (٢٠٢٠–٢٠٢١ ) للدور الاول.

http://‏https://drive.google.com/folderview?id=1lWgFsR_E3T_1_yxb1ihxIcm7Wxi-X4zO

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