نجاة مسؤول صحوات عرب جبور من محاولة اغتيال جنوبي بغداد

2021/06/22 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، تفاصيل محاولة اغتيال مسؤول الصحوات كمال شفيق المعجون.

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وذكرت الاستخبارات في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 حزيران 2021)، أن "ابن الشيخ شفيق معجون الجبوري ( كمال شفيق المعجون) احد ابرز مشايخ مناطق جنوب بغداد تعرض الى محاولة اغتيال فاشلة من قبل مجاميع ارهابية مسلحة في ساعة متاخرة من ليلة امس في منطقة البيجية جنوبي بغداد الحقت به اصابات خطيره نقل على اثرها الى احدى المستشفيات".

وأضافت "يعرف عن الشيخ كمال بانه واحدا من ابرز المشايخ الذين قاتلوا عصابات داعش الارهابي والحق بهم خسائر جسيمة وهو مسؤول الصحوات في مناطق عرب جبور والبوعيثة جنوب بغداد".

وأكد البيان ان "الجبوري بحالة صحية مستقرة".

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