العراق.. طباخ يلقي حتفه بعد سقوطه في قدر كبير للشوربة

2021/06/22 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلامية محلية عراقية أن طباخا توفي متأثراً بحروقه بعد أيام من سقوطه في قدر كبير للشوربة، خلال عمله في قاعة للأعراس، بمحافظة دهوك في إقليم كردستان شمال البلاد.

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