2021/06/22 | 15:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: حركة السوق ثقيلة..هذا ما صرفته الحكومة خلال 6 أشهر

وصف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، الثلاثاء، أن حركة السوق بالثقيلة، فيما كشف عن مقدار ما صرفته الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال كوجر، إن "الحكومة بطيئة في تنفيذ الموازنة"، مشيرا إلى أن "الطعون قُدِمَت على 10 فقرات فقط من 60 فقرة"، مبينا ان " الطعون لا تؤثر على صرف الموازنة".

وبين ان "حركة السوق بطيئة والحكومة مطالبة بالإسراع في إطلاق مستحقات المقاولين والمواطنين والإسراع في ايصال موازنات المحافظات والتي هي الدافع الأساس في تحريك السوق وتوفير فرص عمل كثيرة".

وأشار إلى أن "الحكومة تجاوزت النصف الأول من العام دون صرف 80% من الموازنة".

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