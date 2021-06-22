القاضي زيدان يهنئ رئيسي بمناسبة تسنمه منصب رئاسة الجمهورية ‏الإيرانية

2021/06/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

هنأ رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، نظيره السابق ابراهيم رئيسي، بمناسبة تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية.

وقال القاضي زيدان، في برقية تهنئة، اطلعت عليها (بغداد اليوم): "بمناسبة تسنمكم منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإسم مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق وبإسمنا شخصياً نهنئكم ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم دوماً".

وفاز رئيسي، في الانتخابات الرئاسية الايرانية، بفارق كبير عن نظرائه من المرشحين لتولي الرئاسة، بـ 17.8 مليون صوت انتخابي.

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