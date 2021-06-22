ديالى تسجل أول وفاة بمرض

2021/06/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف المستشفى البيطري في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اول حالة وفاة لامرأة بمرض "الحمى النزفية".

وقال مدير المستشفى، محمود الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى ابلغتنا رسمياً بتسجيل حالة وفاة امرأة في منطقة زراعية قرب قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة) بسبب مرض الحمى النزفية والذي يعد مرضاً مشتركاً بين الانسان والحيوان، وهي اول حالة وفاة تسجل العام الجاري في ديالى بشكل عام".

واضاف الشمري، ان "المستشفى البيطري بدأ باتخاذ سلسلة اجراءات وقائية من خلال رش منزل المتوفية بمادة خاصة بالإضافة محيط المنزل بدائرة نصف قطرها 3كم للقضاء على الوسيط الناقل للمرض مع حظر انتقال الحيوانات من قضاء الخالص الى بقية المدن لمدة 21 يوما".

واشار الى ان "جهود المستشفى البيطري هي في قتل الوسيط الناقل للمرض والذي يكون في افرازات الحيوانات على مختلف انواعها والتي تنتقل الى انسان خاصة اذا كان مصاباً بجرح ما او عن طريق الحليب وعند تعامل الانسان مع هذه الافرازات تؤدي الى الاصابة".

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