توران يلتقي بعثة اليونامي ويؤكد اهمية نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية المبكرة

2021/06/22 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران على اهمية نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية المبكرة.جاء ذلك خلال لقائه في مقر بعثة الامم المتحدة في بغداد إنغيبيورغ سولرون نائب ممثلة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والانتخابات، وجرى في اللقاء بحث اخر المستجدات المتعلقة باجراء الانتخابية النيابية المبكرة في شهر تشرين الاول القادم.ورحب رئيس الجبهة بقرار مجلس الامن المرقم 2576 لسنة 2021 الذي دعا فيه إلى زيادة الرقابة الاممية على الانتخابات العراقية لمنع تكرار ما حصل من تزوير في انتخابات عام 2018 والذي ادى إلى عدم استقرار الوضع السياسي في العراق.وأشار رئيس الجبهة إلى ضرورة إيلاء اهمية قصوى لنزاهة وشفافية الانتخابات في محافظة كركوك التي كشفت التزوير في الانتخابات النيابية الاخيرة، وان تعامل مجلس المفوضين مع ملف الانتخابات في كركوك وبعثة الامم المتحدة يجب ان يكون دقيقًا ومتوازنًا وحيادياً وضرورة إعادة النظر بالقرارات المتعلقة بمحافظة كركوك وتركيز الرقابة الاممية على الانتخابات لضمان شفافيتها وعدم تكرار نفس الاخطاء السابقة وان يسند مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات واقسامها إلى شخصيات مهنية لزيادة ثقة الناخب في اجراءاتها ومنع التزوير مجددًا./انتهى

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