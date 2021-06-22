2021/06/22 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة محمد جهاد جواد عن افتتاح منفذين جديدين للقاح فايزر بمركز صحي جمال فخر الدين ومركز صحي باب المعظم ضمن قطاع الرصافة ويكون اللقاح فيها بعد الحجز عبر المنصة الإلكترونية.وقال جهاد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان صحة الرصافة تعمل على التوسع بمنافذ التلقيح في عموم القطاعات الصحية في جانب الرصافة للتوسع بعمليات التلقيح وتسهيل الإجراءات للمواطنين , مبينا ان التلقيح يكون بعد الحجز عبر المنصة الإلكترونية لتنظيم اجراءات اللقاح ، داعيا المواطنين الى مراجعة منافذ التلقيح لتلقي اللقاح والوصول إلى المناعة المجتمعية".من جانبها، قالت مديرة قطاع الرصافة، فضيلة طه" تم اكمال كافة الاجراءات اللوجستية والفنية وتهيئة الكوادر وتدريبهم وافتتاح المنافذ للتوسع بخطة اللقاح ضمن قطاع الرصافة./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة بغداد الرصافة تفتتح منفذين جديدين للقاح فايزر ضمن قطاع الرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة بغداد الرصافة تفتتح منفذين جديدين للقاح فايزر ضمن قطاع الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).