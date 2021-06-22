2021/06/22 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، كتابا رسميا الى الوزارات للمصادقة على الملاكات الوظيفية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية النيابية تخاطب الوزارات للمصادقة على الملاكات الوظيفية first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية النيابية تخاطب الوزارات للمصادقة على الملاكات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية النيابية تخاطب الوزارات للمصادقة على الملاكات الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).