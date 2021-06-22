2021/06/22 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تم الإعلان مؤخراً عن إرسال مجموعة من صغار الحبّار إلى الفضاء، على متن ‏صاروخ “سبيس إكس” إلى محطة الفضاء ‏الدولية، بغرض إحراء دراسات عليها‎.‎ وحيوانات الحبّار التي أرسلت للفضاء هي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هاواي إلى المحطة الدولية..



هذه قصة “حبار الفضاء”‏ المركز الخبري الوطني.

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