تنديد بالقرارات الصادرة من سلطات معبر فيشخابور

2021/06/22 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي، الذي يربط غربي كوردستان مع إقليم كوردستان العراق، اليوم الأثنين 22/6/2021، عن إغلاق المعبر بشكل كامل، رداً على التصرفات والقرارات التعجيزية الصادرة من إدارة معبر فيشخابور في الإقليم.

ونددت ادارة معبر سيمالكا الحدودي بالتصرفات والقرارات التعجيزية لسلطات حزب الديمقراطي الكوردستاني التي تدير معبر فيشخابور في اقليم كوردستان.

ووبحسب بيان لادارة المعبر تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء 22/6/2021، اصدرت سلطات الحزب قرارات تعجيزية تنافي مبدأ حسن الجوار والتي دعت الى اغلاق المعبر حرصا على الحفاظ على الصفة الانسانية للمعبر الواصل بين الطرفين ومن هذه القرارات والاجراءات:

اولا – المطالبة بارسال فورما (استمارة) تحتوي على جميع معلومات المسافرين والتي تعتبر فورما استخباراتية بحتة وانتظار المسافرين من المرضى والعرائس ثمانية واربعين ساعة من اجل الحصول على الموافقة للدخول الى اقليم كوردستان وفي الحقيقة الموافقة تستغرق اكثر من اربعة ايام وان الكثير من المسافرين لهم حالات خاصة للدخول بشكل سريع كمرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم في الاقليم والعرائس اللواتي لديهن مقابلات في السفارات الاجنبية والمسافرين القادمين من مناطق بعيدة كمناطق كوباني والشهباء والذين يؤطرون للبقاء في قامشلو بانتظار موافقة دخولهم الى اقليم كوردستان.

ثانيا – التعامل غير الاخلاقي مع المسافرين وخضوعهم للتحقيق والانتظار لساعات طويلة في معبر فيشخابور.

ثالثا – التعامل غير الانساني للجرحى الذين يتلقون العلاج في اقليم كوردستان وسوء المعاملة التي يتلقونه من اجهزة الاستخبارت.

رابعا – رفض قبول الحالات الاسعافية التي كانت تدخل سابقا الى الاقليم ما لم يقوموا بتقديم فورما كاملة عن معلوماتهم الى فيشخابور

ونتيجة هذه التصرفات والقرارات غير المقبولة بحق المسافرين والجرحى والوفود نستنكر هذه القرارات، ونطالب سلطات معبر فيشخابور التراجع عن هذه القرارات التعسفية.

كما وطالبت ادارة معبر سيمالكا الحدودي المسؤولين في اقليم كوردستان بالتدخل لوقف هذه التصرفات والقرارات التعجيزية بحق المواطنين والتي تعتبر قرارات غير انسانية وغير مسؤولة.

واشارت الادارة الى انه يسمح فقط لحاملي الاقامات الاوروبية بالخروج الى اقليم كوردستان يوم الاربعاء الموافق في 23/6/2021 وذلك ليوم واحد فقط.

وكان معبر سيمالكا الحدودي قد توقف خلال العام الماضي لعدة مرات بسبب جائحة كورونا.

ولم تؤثر القرارات السابقة على حركة التجارة وعبور القوافل والشاحنات التجارية خلال المعبر.

PUKmedia ادارة معبر سيمالكا

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