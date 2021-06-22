لبنان.. الجامعة الأميركية تخصص ملايين الدولارات لـ

2021/06/22 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، تقديم دعم أساسي بالدولار الأميركي نقداً قيمته 150 مليون دولار، لكافة أعضاء الهيئة التعليمية والأطباء والموظفين في الجامعة ومركزها الطبي، دون أي استثناء، بدءا من الأول من يوليو المقبل وحتى يونيو 2024.

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