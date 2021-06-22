2021/06/22 | 15:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 03:31 مساءً

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تأجيل جلسة البرلمان لنصف ساعة

اجل مجلس النواب، عقد جلسته نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب القانوني.



ومن المقرران يعقد البرلمان جلسته الاعتيادية اليوم.



وكان النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية جاسم البخاتي، قال اليوم الثلاثاء، انه لا مؤشرات على وجود نصاب قانوني لإنعقاد جلسة البرلمان المقررة في الساعة الثالثة ظهر اليوم، وذلك لذهاب الوفد النيابي برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي الى فرنسا وعدم حضور النواب الكرد وانشغال النواب بالحملة الانتخابية.

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