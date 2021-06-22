التربية تعلن النتائج النهائية لتربية الرصافة الثانية السادس الابتدائي الخارجي

2021/06/22 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية لتربية الرصافة الثانية ، مرحلة السادس الابتدائي / الدراسة الخارجية / للعام الدراسي ( ٢٠٢٠-٢٠٢١ ) للدور الاول./انتهى7

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